Новая инвесткомпания SKKY Partners

Сэммонс обратился к Кардашьян об открытии фирмы в начале 2022 года. К новой инвесткомпании также присоединится мать Ким, Крис Дженнер как партнер.

Читайте также Гривневый платежный шлюз GEO Pay начал сотрудничество с Gate․io

Во что будет инвестировать SKKY

Потребительские товары.

Гостиничный бизнес.

Предметы роскоши.

Цифровая коммерция и медиа.

Потребительские медиа.

Развлекательный бизнес.

SKKY планирует проводить как контрольные, так и миноритарные инвестиции в компании. Ким Кардашьян рассказала, что идея тесно сотрудничать с предпринимателями, чтобы помочь им развивать компании – то, что вдохновило ее основать SKKY. Она отметила, что будет использовать опыт своего бизнеса, чтобы помочь портфельным компаниям преуспеть.

Интересно! По словам Кардашьян, SKKY еще не сделал никаких инвестиций, но планирует сделать первые до конца года.

Кто такой Джей Сэммонс

Джей Сэммонс ранее руководил потребительскими инвестициями в Carlyle, проработав там более 16 лет. Он наиболее известен своими инвестициями в такие популярные бренды как Beats By Dre и бренд уличной одежды Supreme. Сэммонс заявил, что рассчитывает продолжить делать такие же инвестиции в SKKY, как и в Carlyle.

Джей Сэммонс, бывший партнер Carlyle, будет руководить повседневными операциями SKKY Partners / Фото – Джошуа Скотта

Состояние Ким Кардашьян

Кардашьян в последние годы неуклонно развивала свою собственную бизнес-империю. В январе этого года ее бизнес по производству нижнего белья и одежды Skims был оценен в 3,2 миллиарда долларов. Напомним, что бренд Skims был начат в 2019 году.

На момент оценки состояния Ким, компания Skims привлекла 240 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, проводимого Lone Pine Capital. В этом году она запустила линию по уходу за кожей SKKN BY KIM, состоящую из девяти продуктов.

GEO Pay поможет вывести средства из Binance-аккаунта на собственный баланс, а дальше, используя более 6 платежных систем, доступных в сервисе GEO Pay – возможно вывести средства на любую карту украинского банка. Дополнительно кэшбек 1% на каждый вывод средств из Binance на баланс GEO Pay!