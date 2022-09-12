Новая инвесткомпания SKKY Partners
Сэммонс обратился к Кардашьян об открытии фирмы в начале 2022 года. К новой инвесткомпании также присоединится мать Ким, Крис Дженнер как партнер.
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Во что будет инвестировать SKKY
- Потребительские товары.
- Гостиничный бизнес.
- Предметы роскоши.
- Цифровая коммерция и медиа.
- Потребительские медиа.
- Развлекательный бизнес.
SKKY планирует проводить как контрольные, так и миноритарные инвестиции в компании. Ким Кардашьян рассказала, что идея тесно сотрудничать с предпринимателями, чтобы помочь им развивать компании – то, что вдохновило ее основать SKKY. Она отметила, что будет использовать опыт своего бизнеса, чтобы помочь портфельным компаниям преуспеть.
Кто такой Джей Сэммонс
Джей Сэммонс ранее руководил потребительскими инвестициями в Carlyle, проработав там более 16 лет. Он наиболее известен своими инвестициями в такие популярные бренды как Beats By Dre и бренд уличной одежды Supreme. Сэммонс заявил, что рассчитывает продолжить делать такие же инвестиции в SKKY, как и в Carlyle.
Джей Сэммонс, бывший партнер Carlyle, будет руководить повседневными операциями SKKY Partners / Фото – Джошуа Скотта
Состояние Ким Кардашьян
Кардашьян в последние годы неуклонно развивала свою собственную бизнес-империю. В январе этого года ее бизнес по производству нижнего белья и одежды Skims был оценен в 3,2 миллиарда долларов. Напомним, что бренд Skims был начат в 2019 году.
На момент оценки состояния Ким, компания Skims привлекла 240 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, проводимого Lone Pine Capital. В этом году она запустила линию по уходу за кожей SKKN BY KIM, состоящую из девяти продуктов.