Падіння прибутку

За підсумками IV кварталу минулого року, материнська компанія Google та YouTube – Alphabet знизила обсяг чистого прибутку на 34%, до 13,62 мільярда доларів.

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Падіння доходів від реклами

Дохід від реклами на YouTube у IV кварталі впав на 7,8% – до 7,96 мільярда доларів, коли аналітики очікували, що він складе 8,2 мільярда доларів.

Аналітики вважають, що падіння другий квартал поспіль у річному вираженні край тривожною ознакою, особливо на фоні популярності TikTok і Facebook Reels з коротким контентом. За словами СЕО Alphabet Сундара Піча сервіс YouTube Shorts наразі збирає в середньому понад 50 мільярдів переглядів на день проти 30 мільярдів на початку 2022 року.

Зверніть увагу! З 1 лютого автори YouTube Shorts отримали право на розподіл доходів від реклами, згідно з яким вони можуть отримати частку в 45%, що розподіляється залежно від їхньої частки в загальній кількості переглядів коротких роликів.