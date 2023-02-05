Падіння прибутку
За підсумками IV кварталу минулого року, материнська компанія Google та YouTube – Alphabet знизила обсяг чистого прибутку на 34%, до 13,62 мільярда доларів.
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Падіння доходів від реклами
Дохід від реклами на YouTube у IV кварталі впав на 7,8% – до 7,96 мільярда доларів, коли аналітики очікували, що він складе 8,2 мільярда доларів.
Аналітики вважають, що падіння другий квартал поспіль у річному вираженні край тривожною ознакою, особливо на фоні популярності TikTok і Facebook Reels з коротким контентом. За словами СЕО Alphabet Сундара Піча сервіс YouTube Shorts наразі збирає в середньому понад 50 мільярдів переглядів на день проти 30 мільярдів на початку 2022 року.