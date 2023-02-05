Падение прибыли

По итогам IV квартала прошлого года материнская компания Google и YouTube – Alphabet снизила объем чистой прибыли на 34%, до 13,62 миллиарда долларов.

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Падение доходов от рекламы

Выручка от рекламы на YouTube в IV квартале упала на 7,8% – до 7,96 миллиарда долларов, когда аналитики ожидали, что он составит 8,2 миллиарда долларов.

Аналитики считают, что падение второй квартал подряд в годовом выражении конец тревожным признакам, особенно на фоне популярности TikTok и Facebook Reels с коротким контентом. По словам СЕО Alphabet Сундара Пича, сервис YouTube Shorts в настоящее время собирает в среднем более 50 миллиардов просмотров в день против 30 миллиардов в начале 2022 года.

Обратите внимание! С 1 февраля авторы YouTube Shorts получили право на распределение доходов от рекламы, согласно которому они могут получить долю в 45%, распределяемую в зависимости от их доли в общем количестве просмотров коротких роликов.