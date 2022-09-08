Home Credit продала усі російські активи

Чеська інвестиційна PPF Group та її дочірня структура Home Credit закрила угоду з продажу 100% частки в російському Home Credit & Finance Bank.

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Група продала частку у розмірі 49,5%. Контроль переходить групі інвесторів, яка раніше придбала 50,5% у HCFB.

Результатом усієї угоди є вихід PPF та групи Home Credit із російського банківського ринку,

– оголосили в чеській компанії.

Які ще компанії повністю вийшли з росії

Шведський гігант побутової техніки Electrolux повністю йде з російського ринку. Місцевий бізнес продадуть топменеджменту дочірньої компанії у країні-агресорці.

Норвезький нафтовий гігант Equinor вийшов з Хар'ягинського проєкту та російського бізнес-ринку, продавши своїх 30% акцій.

Нафтогазовий гігант Shell вирішив не купувати частку у новому операторі "Сахалін-2". 27,5% акцій компанії у проєкті, які належали їй при старому операторі, швидше за все, перейдуть у власність росії.

Нагадаємо! Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав IKEA та решту шведського бізнесу відновити роботу в Україні.