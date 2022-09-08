Home Credit продала все российские активы

Чешская инвестиционная PPF Group и ее дочерняя структура Home Credit закрыла сделку по продаже 100% доли в российском Home Credit & Finance Bank.

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Группа продала долю в 49,5%. Контроль переходит группе инвесторов, ранее купившей 50,5% у HCFB.

Результатом сделки является выход PPF и группы Home Credit с российского банковского рынка,

– объявили в чешской компании.

Какие еще компании полностью вышли из России

Шведский гигант бытовой техники Electrolux полностью уходит с российского рынка. Местный бизнес будет продан топменеджменту дочерней компании в стране-агрессорке.

Норвежский нефтяной гигант Equinor вышел из Харьягинского проекта и российского бизнес-рынка, продав свои 30% акций.

Нефтегазовый гигант Shell решил не покупать долю в новом операторе "Сахалин-2". 27,5% акций компании в проекте, принадлежавших ей при старом операторе, скорее всего, перейдут в собственность России.

Напомним ! Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал IKEA и остальной шведский бизнес возобновить работу в Украине.