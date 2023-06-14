Йдеться про систему екологічного, соціального та корпоративного управління, яку використовують все більше учасників фінансових ринків. Зокрема, ці рейтинги вони використовують під час розбудови своїх інвестиційних стратегій.

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Нова заява Ілона Маска

Ілон Маск назвав цю структуру "дияволом". За його словами, за цими критеріями компанія, які виробляють тютюн системно випереджають Tesla у рейтингу. Мовляв, акції тютюнових компаній у результаті отримують краще позиції, ніж цінні папери виробника електрокарів.

Як сигарети, які вбивають понад 8 мільйонів людей в рік можуть бути більш етичною інвестицією, ніж електромобілі,

– наголосив мільярдер.

Згідно з останніми даними, в останньому рейтингу екологічного, соціального та корпоративного управління компанія Tesla отримала 37 балів. Тоді як тютюновий гігант Philip Morris може похвалитися оцінкою у 84 бали. Крім того, Лондонська фондова біржа присвоїла British American Tobacco 94 бали, тоді як Tesla отримала 65 балів.

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На момент створення цього матеріалу, акції Tesla торгуються на ринку за ціною на рівні 258 доларів за штуку. Ринкова капіталізація компанії становить 817 мільярдів доларів, за даними Yahoo!Finance.

Для прикладу, вартість цінних паперів вище згаданих виробників сигарет коливається на таких рівнях: