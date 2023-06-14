Речь идет о системе экологического, социального и корпоративного управления, которая используется все больше участников финансовых рынков. В частности, эти рейтинги они используют при развитии своих инвестиционных стратегий.

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Новое заявление Илона Маска

Илон Маск назвал эту структуру "дьяволом". По его словам, по этим критериям компания, производящая табак, системно опережают Tesla в рейтинге. Мол, акции табачных компаний в итоге получают лучше позиции, чем ценные бумаги производителя электрокаров.

Как сигареты, которые убивают более 8 миллионов человек в год, могут быть более нравственной инвестицией, чем электромобили,

– подчеркнул миллиардер.

Согласно последним данным, в последнем рейтинге экологического, социального и корпоративного управления компания Tesla получила 37 баллов. В то время как табачный гигант Philip Morris может похвастаться оценкой в 84 балла. Кроме того, Лондонская фондовая биржа присвоила British American Tobacco 94 балла, тогда как Tesla получила 65 баллов.

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На момент создания этого материала, акции Tesla торгуются на рынке по цене на уровне 258 долларов за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 817 миллиардов долларов, по данным Yahoo!Finance.

Например, стоимость ценных бумаг выше упомянутых производителей сигарет колеблется на следующих уровнях: