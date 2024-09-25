Енергетика – флагманський сектор для інвестування

Колишній голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ще до початку повномасштабної війни міжнародні партнери неохоче інвестували в Україну через брак привабливих проєктів. Однак, за його словами, така проблема не стосувалася "Укренерго".

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Міжнародні партнери надавали фінансування "Укренерго" завдяки здатності компанії прозоро звітувати про використані кошти та наявності достатньої кількості проєктів для їх реалізації.

Володимир Кудрицький Ексголова правління НЕК "Укренерго" Наразі перспективна галузь для інвесторів – енергетика, і це не тому, що я там працював, а тому, що вона розбита. Також ще є агросектор та логістика.

Він зазначив, що першими інвесторами, ймовірно, стануть не приватні компанії, а міжнародні фінансові організації. Він також підкреслив, що Україні необхідно представити чіткі проєкти, які будуть тісно пов'язані з конкретними регіонами.