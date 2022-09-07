Очікувана вартість IPO Porsche

Очікувана вартість Porsche дорівнює 60 – 85 мільярдам євро. Це IPO (первинне публічне розміщення) може стати одним із найбільших за всю історію не лише Німеччини, але і Європи з 1999 року. Лістинг концерн Volkswagen AG планує провести до другої половини жовтня. Розміщення прогнозовано закінчиться до початку 2023 року, але остаточні терміни визначатимуться з ситуації на ринку.

Читайте також Як працюють мультивалютний сервіс GEO Pay та платформа WhiteBit

Нагадаємо, що основним співвласником акціонерного товариства Volkswagen AG є Porsche Automobil Holding SE (скорочено — Porsche SE), який утримує контрольний пакет акцій Volkswagen AG (32,20%), що надає йому право вирішального голосу.

Довідка. Лістинг — допуск цінних паперів до торгів на фондовій біржі або позабіржовій торговельній системі та здійснення попереднього і наступного контролю за відповідністю цінних паперів та їх емітентів умовам та вимогам, встановленим у правилах біржі або іншого організатора торгівлі.

Передбачені частки акціонерів Porsche після IPO

Цінні папери Porsche попередньо планують розділити на звичайні та привілейовані.

У розпорядженні сімейств Пієх та Порше опиниться чверть плюс одна акція звичайних паперів Porsche, які дають право голосу. В результаті у них виявиться блокуюча меншість, що дозволяє впливати на стратегічний план, відповідно до якого розвивається автовиробник.

опиниться чверть плюс одна акція звичайних паперів Porsche, які дають право голосу. В результаті у них виявиться блокуюча меншість, що дозволяє впливати на стратегічний план, відповідно до якого розвивається автовиробник. У власності Катару після IPO має бути 4,99% акцій. Папери з привілеями планують запропонувати приватним ринковим гравцям у європейських державах (зокрема французьким, іспанським та італійським). Такий крок допоможе зацікавити лояльних до бренду Porsche покупців.

Зверніть увагу! Розрахункові ціни інших виробників машин преміумкласу, на зразок Ferrari або Aston Martin, пішли вниз.

Фінансові показники Porsche

Операційний прибуток автовиробника за січень – червень 2022 року збільшився на 22%. При цьому відповідний показник Volkswagen, що орієнтується на масового споживача, просів на 8%.

У разі успішного лістингу, Volkswagen організує позачергові загальні збори до кінця 2022 року. На ньому власникам акцій запропонують особливі дивідендні виплати, що становлять 49% від доходів компанії. Їх планується розподілити протягом перших місяців 2023 року.

GEO Pay допоможе вивести кошти із Binance-акаунту на власний баланс, а далі, використовуючи понад 6 платіжних систем, доступних у сервісі GEO Pay, – можливо вивести кошти на будь-яку карту українського банку. Додатково кешбек 1% на кожний вивід коштів з Binance на баланс GEO Pay!