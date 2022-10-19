Очікується, що оновлене законодавство створить нові робочі місця й забезпечить додаткові експортні надходження. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну 18 жовтня, передає Бізнес 24.

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Що зміниться

Уряд 18 жовтня подав до Верховної Ради законопроєкт, який удосконалює положення закону про "інвестиційних нянь". Шмигаль повідомив, що попри повномасштабну війну, Україна нині має одразу сім заявок від великих інвесторів, які готові вкладати кошти, створювати нові робочі місця та експортні надходження.

Так, Кабмін пропонує, щоб преференції цього закону стосувалися проєктів не від 20 мільйонів євро, а майже вдвічі менше – від 12 мільйонів євро. Крім того, пропонується розширити сфери, в яких буде можливість реалізовувати відповідні проєкти.

Зокрема, на виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання, систем опалення та кондиціонування, а також гарячого водопостачання,

– уточнив Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив, що такі зміни сприятимуть інвестиціям бізнесу на сотні мільйонів доларів у важливі для економіки та загалом країни проєкти. При цьому, посадовець додав, що наступного року держава продовжить усі важливі програми стимулювання економіки та підтримки бізнесу.

Довідка. Закон, відомий у народі, як про "інвестиційних нянь", був прийнятий ще на початку 2021 року. Механізм дозволяє інвесторам на вигідних умовах профінансувати різноманітні проєкти на території України. Наразі мовиться, передусім, про інфраструктурні ініціативи: будівництво заводів, терміналів, освітніх закладів, рекреаційних зон тощо.