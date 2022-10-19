Ожидается, что обновленное законодательство создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные экспортные поступления. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 18 октября, передает Бизнес 24.

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Что изменится

Правительство 18 октября подало в Верховную Раду законопроект, совершенствующий положение закона об "инвестиционных нянях". Шмыгаль сообщил, что несмотря на полномасштабную войну, Украина сейчас имеет сразу семь заявок от крупных инвесторов, которые готовы вкладывать деньги, создавать новые рабочие места и экспортные поступления.

Так, Кабмин предлагает, чтобы преференции этого закона касались проектов не от 20 миллионов евро, а почти вдвое меньше – от 12 миллионов евро. Кроме того, предлагается расширить сферы, где будет возможность реализовывать соответствующие проекты.

В частности, на производство энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования, систем отопления и кондиционирования, а также снабжения горячей водой,

– уточнил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что такие изменения будут способствовать инвестициям бизнеса на сотни миллионов долларов в важные для экономики и в целом страны проекты. При этом, чиновник добавил, что в следующем году государство продолжит все важные программы стимулирования экономики и поддержки бизнеса.

Справка. Закон, известный в народе, как об "инвестиционных нянях", был принят еще в начале 2021 года. Механизм позволяет инвесторам на выгодных условиях профинансировать разные проекты на территории Украины. Речь идет, прежде всего, об инфраструктурных инициативах: строительстве заводов, терминалов, образовательных заведений, рекреационных зон и так далее.