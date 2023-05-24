Люксові бренди втрачають позиції на фондовому ринку

Акції відразу кількох європейських компаній істотно подешевшали під час торгів у середу, 24 травня. Серед них цінні папери Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), які впали в ціні на понад 5%.

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Акції компанії Kering, яка володіє брендом Gucci, зафіксували спад майже на рівні 3%. Тоді як активи французького будинку моди Hermes International втратили в ціні у рамках сесії 6,54%. За день ринкова капіталізація усіх компаній зменшилася на 30 мільярдів доларів.

До теми! Статки найзаможнішої людини світу та власника конгломерату компаній LVMH Бернара Арно зменшилися на 11 мільярдів доларів.

Загалом за останній рік акції брендових компаній на європейському фондовому ринку стали еквівалентом технологічних компаній у США. Головні причини присвоєння цим компаніям спеціального статусу такі:

Лідери ринку;

Демонструють позитивну динаміку незалежно від спаду чи підйому економіки.

Що відбувається

Головна причина досить різкого знецінення акцій виробників предметів розкоші – побоювання щодо зменшення попиту на ринку. Цікаво, що до цього вважали, що таким компаніям не варто перейматися стосовно цього фактору.

Річ у тому, що головними клієнтами люксових брендів є дуже заможні люди, для яких питання коштів та витрат не є сильним ударом по бюджету, пише Business Insider. Загалом з початку тижня капіталізація вище згаданих компаній впала на 60 мільярдів доларів.

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У Morgan Stanley додали, що у США фіксують досить стримані цифри реалізації товарів від люксових брендів, але попит демонструє тенденцію до відновлення в інших країнах. Для європейських компаній, які спеціалізуються на преміальних товарах, важливими ринками збуту залишаються країни Азія та США.

Крім того, в інвесторів виникло питання, чи достатньо клієнтської бази з заможних людей для збереження привабливості цих активів. Річ у тому, що важливість покупців, зокрема, із середнім рівнем доходу зростає, оскільки вони можуть переглянути свій бюджет на тлі економічних викликів у світі.