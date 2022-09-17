На сайті бренду вже з'явилось нове гасло: "Земля – тепер наш єдиний акціонер". При цьому, засновник Івон Шуінар зазначив, що він ніколи не хотів бути бізнесменом, й лякається, коли його називають мільярдером.

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Стратегія Patagonia

Засновник Patagonia заявив, що весь дохід, який не реінвестуватимуть безпосередньо в операційну діяльність компанії, йтиме на благодійність, зокрема, на боротьбу проти змін клімату. За підрахунками Шуінара, це близько 100 мільйонів доларів щороку, залежно від того, як компанія розвиватиметься надалі, пише видання BBC.

Я починав, як ремісник, виробляючи гірське спорядження для друзів та для себе, а потім зайнявся одягом. Коли ми побачили масштаби глобального потепління та руйнації екології, і наш вклад у ці процеси, то пообіцяли – Patagonia змінить те, як ведеться бізнес. Якщо ми зможемо вчинити правильно, водночас достатньо заробляючи, щоб сплачувати рахунки, ми зможемо вплинути на покупців та інші бізнеси,

– підкреслив Шуінар.

Мільярдер зауважив, що розглядав одразу декілька можливостей принести більше користі планеті. Одна з них – продати компанію та віддати 100% на благочинність. Проте за такої схеми існував ризик, що новий власник не дотримуватиметься тих же цінностей, що й нинішнє керівництво.

Тож натомість Шуінар вирішив передати 100% акцій з правом голосу фонду Patagonia Purpose Trust, створеного для збереження цінностей компанії. А 100% акцій без права голосу перейшли Holdfast Collective, – неприбутковій благодійній організації, що бореться проти кризи довколишнього середовища та займається захистом природи.

Додамо, що Patagonia була заснована 1973 року, й її річний дохід оцінюють в 1,5 мільярда доларів. Капітал Івона Шуінара, до передачі акцій бізнесу, складав 1,2 мільярда доларів.