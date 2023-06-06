У Міжнародному валютному фонду вважають, що поява штучного інтелекту створює ризик для збоїв на ринку праці. Також організація звершувалася до політиків із важливим закликом.

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МВФ про штучний інтелект

У фонді зауважили, що стрімкий розвиток галузі штучного інтелекту створює потенціал для підвищення продуктивності та економічного зростання. Зокрема, йдеться про ChatGPT. Водночас у МВФ попередили про "дуже великі ризики".

Перша заступниця директора-розпорядника МВФ Гіта Гопінат виступила із цими коментарями після того, як оприлюднили попередження, що технологія штучного інтелекту можу спровокувати нові суспільні потрясіння, якщо почнуться масові звільнення.

Саме тому Гопінат наголосила, що існує величезна невизначеність, з якою необхідно розбиратися вже зараз. Для прикладу, будувати відповідну політику.

Нам потрібні уряди, нам потрібні інституції й нам потрібні політики, щоб швидко рухатися на всіх фронтах, з точки зору регулювання, а також з точки зору підготовки до, ймовірно, значних потрясінь на ринках праці,

– заявила чиновниця з МВФ.

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Експертка додала, що варто враховувати помилки у минулому. Зокрема, йдеться про невдалий прогноз економістів щодо кращих можливостей для працівників, які втратили роботу з автомобільних конвеєрів у рамках автоматизації виробництва.

Гопінат наголосила, що країнам вкрай важливо створити умови для людей, які можуть потенційно втратити роботу в майбутньому. За її словами, ці люди мають бути зайняті реально продуктивною працею.