Наразі сумарні статки 400 найзаможніших людей США оцінюють у 4,5 трильйона доларів. Втрати за минулий рік їм допомогло відновити подорожчання акцій компаній з технологічного сектору. Станом на 2023 рік, мінімальний капітал, яким потрібно володіти, аби потрапити до цього рейтингу, – 2,9 мільярда доларів.

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Лідери рейтингу найбагатших людей США

Очолює рейтинг скандальний Ілон Маск, який очолює компанії Tesla, SpaceX та X (у минулому Twitter). Forbes оцінює його капітал у 251 мільярд доларів. Ця сума залишилася такою ж, як і минулого року. Додамо, що Ілон Маск потрапив у новий скандал. Бізнесмена звинувачують у махінаціях зі статистикою на платформі X.

Далі йдеться засновник корпорації Amazon Джефф Безос. Він володіє капіталом у розмірі 161 мільярда доларів. Трійку лідерів закриває співзасновник та очільник ради директорів розробника програмного забезпечення Oracle Ларрі Еллісон зі статками у розмірі 158 мільярдів доларів.

До першої п'ятірки входять також легендарний інвестор Воррен Баффет та підприємець, співзасновник материнської компанії Alphabet Ларрі Пейдж. Видання Forbes оцінює їхні статки у 121 мільярд доларів та 114 мільярдів доларів відповідно.

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Нові імена у рейтингу

Цьогоріч у рейтингу можна знайти 18 нових імен. Серед них – відомий баскетболіст Майкл Джордан з капіталом у розмірі 3 мільярди доларів. Спортсмен став першим професійним спортсменом у цьому переліку. Також до рейтингу увійшла вдова засновника мережі закладів Subway Елізабет Делука. Її капітал становить 8,2 мільярда доларів.

Ще одне ім'я, яке привертає увагу, – засновник венчурного фонду Thrive Capital Джош Кушнер. Це молодший брат Джареда Кушнера, зятя колишнього президента США Дональда Трампа. Найцікавіше, що ексглава Білого дому до рейтингу Forbes не потрапив, оскільки він володіє статками у розмірі 2,6 мільярда доларів. За останній рік він "збіднів" на 600 мільйонів доларів.