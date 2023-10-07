Сейчас суммарное состояние 400 самых богатых людей США оценивают в 4,5 триллиона долларов. Потери за прошлый год им помогло возобновить подорожание акций компаний из технологического сектора. По состоянию на 2023 год, минимальный капитал, которым нужно владеть, чтобы попасть в этот рейтинг – 2,9 миллиарда долларов.

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Лидеры рейтинга самых богатых людей США

Возглавляет рейтинг скандальный Илон Маск, возглавляющий компании Tesla, SpaceX и X (в прошлом Twitter). Forbes оценивает его капитал в 251 миллиард долларов. Эта сумма осталась такой же, как и в прошлом году. Добавим, что Илон Маск попал в новый скандал. Бизнесмен обвиняется в махинациях со статистикой на платформе X.

Далее идет основатель корпорации Amazon Джефф Безос. Он владеет капиталом в размере 161 миллиард долларов. Тройку лидеров закрывает соучредитель и руководитель совета директоров разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон с состоянием в размере 158 миллиардов долларов.

В первую пятерку входят также легендарный инвестор Уоррен Баффет и предприниматель, соучредитель материнской компании Alphabet Ларри Пейдж. Издание Forbes оценивает их состояние в 121 миллиард долларов и 114 миллиардов долларов соответственно.

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Новые имена в рейтинге

В этом году в рейтинге можно найти 18 новых имен. Среди них – известный баскетболист Майкл Джордан с капиталом в размере 3 миллиарда долларов. Спортсмен стал первым профессиональным спортсменом в этом списке. Также в рейтинг вошла вдова основателя сети заведений Subway Элизабет Делука. Ее капитал составляет 8,2 миллиарда долларов.

Еще одно имя, которое привлекает внимание – основатель венчурного фонда Thrive Capital Джош Кушнер. Это младший брат Джареда Кушнера, зятя бывшего президента США Дональда Трампа. Самое интересное, что экс-глава Белого дома в рейтинг Forbes не попал, поскольку он владеет состоянием в размере 2,6 миллиарда долларов. За последний год он "обеднел" на 600 миллионов долларов.