Отримані акції VK вже продала за ринковою вартістю у 24,8 мільярда рублів місцевому менеджменту, пишуть росЗМІ. Бізнес 24 передає деталі.

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Prosus поступово позбувається часток у російських проєктах

Про намір списати акції у російському медіахолдингу нідерландська Prosus оголосила ще у березні цього року. Річ у тім, що генеральний директор VK Group Владімір Кірієнко потрапив під санкції США ще 23 лютого, на тлі визнання Росією так званої "незалежності" так званих "л/днр".

Зауважимо, що Prosus є дочірньою компанією південноафриканського холдингу Naspers й займається інвестиціями у технологічні компанії по всьому світу.

Так, VK став не першим російським бізнесом, де інвесткомпанія позбулася своєї частки – раніше Prosus продала акції платформи оголошень Avito, на якій, зокрема, окупанти продавали намародерене в Україні.

Додамо, що вартість частки акцій Prosus у російській VK Group раніше оцінювали у близько 769 мільйонів доларів.

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