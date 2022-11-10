Полученные акции VK уже продала по рыночной стоимости в 24,8 млрд рублей местному менеджменту, пишут росСМИ. Бизнес 24 передает подробности.

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Prosus постепенно избавляется от долей в российских проектах

О намерении списать акции в российском медиахолдинге нидерландская Prosus объявила еще в марте этого года. Дело в том, что генеральный директор VK Group Владимир Кириенко попал под санкции США еще 23 февраля, на фоне признания Россией так называемой "независимости" так называемых "л/днр".

Отметим, что Prosus является дочерней компанией южноафриканского холдинга Naspers и занимается инвестициями в технологические компании по всему миру.

Так, VK стал не первым российским бизнесом, где инвесткомпания избавилась от своей доли – ранее Prosus продала акции платформы объявлений Avito, на которой, в частности, оккупанты продавали намародеренное в Украине.

Добавим, что стоимость доли акций Prosus в российской VK Group ранее оценивали в около 769 миллионов долларов.

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