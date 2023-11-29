Інвестиції у готовий бізнес – хороший варіант для будь-якого підприємця, повідомляє 24 Канал. Разом із Škoda розповідаємо про особливості роботи за франшизою та про те, які виклики можуть постати на цьому шляху.

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Що таке франшиза

Франшиза – це бізнес-модель, за якою підприємець купує право на керування бізнесом, використовуючи бренд, продукти та послуги певної компанії-франчайзера. По суті, це придбання готового бізнесу із визначеними процесами, маркетинговими стратегіями тощо.

Цікаво! Найвідомішими франчайзерами у світі є McDonald's, Starbucks, KFC, Pizza Hut.

Які переваги дає франшиза

Один із найголовніших плюсів – нічого не доведеться створювати з нуля та вкладати ресурси у те, аби зробити бренд впізнаваним. Це велика перевага, оскільки в сучасних умовах на "розкручування" компанії чи певної торговельної марки може піти багато часу, і, відповідно, з першими серйозними прибутками доведеться почекати.

Окрім того, франшиза передбачає готову бізнес-модель. Усі операційні процеси вже розроблені та апробовані на практиці, а їхня ефективність доведена доходами. Тому не доведеться "вигадувати велосипед".

Франшиза може стати вдалою інвестицією / Фото Unsplash

З цього випливає ще один важливий пункт – підготовка персоналу та постійна підтримка. У франчайзера вже є готові навчальні програми для працівників та алгоритм дій при будь-яких труднощах, тому підприємець не опиниться сам на сам із викликами. Усе, що потрібно – це зробити інвестицію та дотримуватися чіткого плану, який визначив франчайзер.

Ризики франшизи

На перший погляд, франшиза може здатися ідеальним варіантом для вкладення грошей. Але ризики є завжди і досвідчений підприємець зважує їх до того, як робити таку серйозну інвестицію.

Комісія та роялті

Придбання франшизи часто не є кінцевою витратою на бізнес, адже у багатьох угодах передбачений відсоток від майбутнього доходу. Згодом це вплине на прибутки, тож краще все прорахувати заздалегідь.

McDonald's – один із найбільших франчайзерів у світі / Фото Unpslash

Незалежності не буде

Якщо підприємцю важливо самостійно керувати усіма процесами, то така модель – не для нього. Адже тут всі правила встановлює франчайзер, оскільки йдеться про його бренд.

Це також означає, що успіх конкретного бізнесу тісно пов'язаний зі становищем франчайзера. Так, доведеться ділити з компанією як репутаційні ризики, так і зміни на корпоративному рівні.

До того ж франчайзингові угоди часто передбачають суворі договірні зобов'язання, порушення яких можуть призвести до серйозних наслідків.

Насичення ринку

Якщо на певній території надто багато франчайзингових одиниць, або точок конкурентів, то прибутковість окремого підрозділу може опинитися під загрозою. Розглядаючи придбання франшизи, потрібно добре оцінити локацію, де підприємець планує вести свою діяльність.

Тестування змін

Варто уявити собі картину: справи пішли вгору, клієнтська база та прибутки почали зростати. І тут компанія вирішує запровадити нове правило або меню, яке потрібно буде ввести на всіх рівнях. Якщо ідея виявиться невдалою, втрату прибутків та невдоволення клієнтів доведеться відчути на собі саме тому, хто придбав франшизу. Тож якщо бізнесмен не готовий до такого поділу ризиків, краще розглядати інші варіанти для інвестицій.

Автомобіль – це ідеальна інвестиція

Розвиток бізнесу пов'язаний із постійним рухом. Навіть при досить високому рівні автоматизації багатьох процесів чимало питань потрібно вирішувати напряму. До того ж досить часто просто необхідно діяти швидко. Саме тому краще мати помічника, який не підведе ні у звичайному житті, ні на шляху до локації, де відбуватимуться важливі переговори.

Таким надійним партнером стане Škoda Kodiaq. Це потужний сучасний та просторий семимісний кросовер. Потрібно їхати компанією від 5 до 7 осіб – без проблем. Жоден із пасажирів не скаржитиметься на втому під час поїздки. Адже Kodiaq – найбільший позашляховик в родині Skoda і, звичайно, найзручніший для тривалих подорожей.

Про постійний комфорт водія та пасажирів "дбає" багате оснащення авто. Зокрема, йдеться про наступні елементи:

безключовий доступ;

підігрів сидінь;

задній парктронік;

двозонний клімат-контроль та багато іншого.

Система підключення до смартфона покаже ситуацію в автомобілі, навіть якщо власник перебуває в іншому місті. А в найбільш розкішній версії L&K кросовер має шкіряний салон, преміальну аудіосистему Canton з 10 динаміками та навігаційну систему Amundsen.

Škoda Kodiaq – авто, створене для комфорту водія та пасажирів / Фото Škoda

Власник Škoda Kodiaq завжди може відчувати себе впевнено, адже в моторній гамі на вибір – бензинові чи дизельні двигуни потужністю 150 – 200 кінських сил з автоматичною коробкою передач. А повний привід гарантує безпроблемне пересування на будь-яких дорогах та поза ними.

Очевидно, що Škoda Kodiaq не просто так зберігає за собою статус флагмана бренду у сім'ї кросоверів – це вдале поєднання найкращих технологій, які доступні у європейському автопромі. Такий автомобіль стане надзвичайно вдалою інвестицією, яка щодня приноситиме бонуси у вигляді презентабельності, мобільності та ідеального комфорту.