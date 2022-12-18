Китайські автовиробники збільшують свої прибутки на російському ринку, оскільки західні санкції та припинення поставок американських і європейських брендів викликали небувале зростання цін на машини.

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Продаж західних марок авто

Товарні запаси марок автомобілів, котрі пішли з російського ринку, будуть розпродані до кінця I кварталу 2023 року.

Що стосується вартості, то нові машини подорожчають на 10%. Все залежатиме від курсу та логістики.

За словами гендиректор ГК "Автодім" Андрія Ольховського, компанії з КНР "продовжать нарощувати обсяги та заробляти прибуток" на російському ринку.

Водночас дилери додають, що вартість машин залежатиме від курсів валют і логістичних ланцюжків поставок.

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