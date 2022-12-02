О планах авиастроительной корпорации отказаться от российского титана сообщил глава оборонного и космического подразделения Airbus Михаэль Шольгорн на брифинге в Мюнхене. По его словам, это вопрос "месяцев, а не лет".

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Airbus обещает прекратить покупать титан в России

Согласно отчету Airbus от 2019 года, военные вертолетные программы компании NH90 и Tiger полностью полагались именно на российский титан. До полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину авиастроительная корпорация закупала 65% необходимого ей титана у российской "ВСМПО-Ависма", которая является крупнейшим в мире поставщиком этого металла.

Мы находимся в процессе разрыва связей с Россией касательно титана. Это вопрос месяцев, а не лет,

– заявил Шольгорн.

Руководитель одного из подразделений Airbus добавил, что его компания все еще закупает "определенный процент" российского титана для производства гражданских самолетов, однако находится на пути "к независимости от него".

К слову, авиастроительная корпорация ищет альтернативных поставщиков стратегического металла. Источники Reuters в отрасли отмечают, что Airbus уже увеличила закупки у США и Японии, а также изучает новых вероятных партнеров. Тем не менее, сертификация новых поставщиков из-за строгих аэрокосмических стандартов, по словам экспертов, может длиться годами.

Добавим, что в апреле Airbus активно выступала против введения санкций на импорт российского титана, заявляя, что это нанесет непоправимый ущерб глобальной аэрокосмической отрасли, в то же время будет якобы почти неощутимым для экономики России. Отметим, что в настоящее время российский титан так и остается вне санкционного списка.