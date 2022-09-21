Нынешнее руководство Uniper подтвердило, что соглашается с условиями национализации. Ранее на такой же шаг немецкое правительство решилось касательно бывшей дочерней компании российского "Газпрома" в стране – Gazprom Germania.

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Правительство Германии продолжает национализировать нефтегазовые компании

По данным издания Bloomberg, сторонам удалось достичь соглашения о национализации, что непосредственно подтвердили в Uniper 20 сентября. Так, правительство Германии увеличит капитал компании на 8 миллиардов евро и выкупит долю акционера – финской Fortum.

Отмечается, что в июле в отношении компании был разработан план финансовой помощи, согласно которому правительство должно было приобрести только 30% акций Uniper. Однако впоследствии власти приняли решение о полной национализации.

Крупнейший покупатель российского газа в Германии Uniper оказался в кризисном положении по причине сокращения поставок сырья из страны-агрессорки. После прекращения импорта "Северным потоком" компания вынуждена была искать альтернативные источники на спотовом рынке.

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Добавим, что среди клиентов Uniper – производители и немецкие коммунальные предприятия. Рост цен на энергоносители привел к тому, что компания начала нести убытки в размере до 100 миллионов евро ежедневно .