Об этом свидетельствуют документы, опубликованные Комиссией по ценным бумагам и биржам США. По подсчетам издания Reuters, теперь Маск владеет долей акций Tesla всего в 14%.

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Деньги, вероятно, пойдут на финансирование Twitter

Цель продажи миллиардером такой большой доли акций не разглашается. В Twitter и Tesla изданию Reuters пока не предоставили комментарии касательно ситуации. Однако в последний раз Маск продавал акции автопроизводителя на 6,9 миллиарда долларов в августе для того, чтобы профинансировать сделку о покупке социальной сети Twitter.

Tesla потеряла почти половину своей рыночной стоимости, а чистый капитал Илона Маска снизился на 70 миллиардов долларов с тех пор, как он сделал ставку на покупку Twitter в апреле.

Миллиардер пообещал предоставить 46,5 миллиарда долларов в виде акционерного и долгового финансирования для приобретения соцсети, что покрыло бы стоимость платформы в 44 миллиарда долларов. Крупные банки, в том числе Morgan Stanley и Bank of America, обязались покрыть 13 миллиардов долларов долгового финансирования.

Таким образом, обязательства Маска в 33,5 миллиарда долларов покрывали его 9,6% акций в Twitter стоимостью 4 миллиарда долларов и 7,1 миллиарда долларов, которые он получил от инвесторов.

По подсчетам Reuters, богач имел около 20 миллиардов долларов наличными после продажи акций Tesla из собственного портфеля, включая продажи прошлого года. Так, ему необходимо было найти еще от 2 до 3 миллиардов долларов для финансирования покупки Twitter.

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