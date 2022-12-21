Как пишет издание Financial Times, усиление конкуренции и рост расходов на фоне падения платежеспособности потребителей, а также замедление роста рынка рекламы привели к глобальному спаду в масштабах целой отрасли. СМИ, которые для инвесторов охватывают широкий спектр деятельности, – от кинопроизводства, рекламы и до кабельного телевидения, – оказались среди наиболее пострадавших секторов со времен финансового кризиса 2008 года.

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Обвал капитализации кинопроизводителей и стриминговых сервисов

Акции Walt Disney, что обесценились примерно на 45% в течение года, приближаются к своему величайшему годовому падению как минимум с 1974 года. При этом, в декабре ценные бумаги компании оказались под особым давлением, поскольку поступления от долгожданного сиквела фильма "Аватар" в первые дни показов не оправдали прогнозы.

Тем временем акции Paramount Global упали на 42%, а Netflix – на 52%. В то же время, наибольшее обесценивание в отрасли претерпели ценные бумаги Warner Brothers Discovery – на 63%, после объединения Discovery и WarnerMedia.

К слову, стриминговые компании демонстрировали отличные результаты в начале пандемии COVID-19, поскольку многие люди находились дома на карантине, что позволило таким бизнесам увеличить аудиторию. Тогда это привело к резкому росту акций в секторе во время бума фондового рынка в марте 2020 года.

Вместе с тем, стриминговые сервисы потратили десятки миллиардов долларов на создание стримингового контента, после чего возросла конкуренция, а платежеспособность потребителей упала.

Индекс Dow Jones Media Titans, отслеживающий деятельность 30 крупнейших медиакомпаний мира, потерял в этом году 40%, а его общая рыночная стоимость упала с 1,35 триллиона до 808 миллиардов долларов.

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Потери "традиционных" вещателей

Кроме того, значительные потери в этом году понесли и традиционные СМИ. Так, одно из самых больших падений стоимости акций пришлось на долю владельцев активов кабельного телевизионного вещания в США. В частности, ценные бумаги Charter Communications обесценились на 53%, а Comcast – на 31%.

При этом, рекламодатели начали неохотно продвигать свои бренды и снизили расходы на рекламу на фоне рецессии глобальной экономики. Это нанесло ущерб и владельцам европейских СМИ, в том числе британской ITV, акции которой упали на 36%.

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