Британская власть ввела новые санкционные ограничения, связанные со способностью России получать военное оборудование иностранного происхождения. Внимание Великобритании привлекли десятки юридических и физических лиц из разных стран, а также несколько российских компаний.

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Великобритания ввела новые санкции

В целом в новый санкционный список от Великобритании попали 22 физические и юридические лица, работающих в разных юрисдикциях и 3 российские компании. Все они помогают импортировать электронику для нужд армии агрессора.

Российский ВПК нужно лишить возможностей производить вооружение в обход санкций,

– подчеркнул глава Офиса президента Украины.

В частности, санкцию затронут следующие компании:

Turkik Union и Azu International. Это турецкие фирмы, занимавшиеся экспортом микроэлектроники;

Компания Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC со штаб-квартирой в Дубае, ОАЭ. Эта фирма отвечала за поставки дронов для российской стороны.

Кроме того, Великобритания ввела санкции против гражданина. Словакии и Швейцарии. Речь идет об Ашоте Мкртичевой и Ансельме Оскара Шмуки. Первый отвечал за посредничество в поставках оружия из КНДР в Россию, а Шмуки является руководителем офиса компании. DuLac Capital Ltd в Москве. Новые ограничения также касаются компаний и физических лиц из Беларуси и Ирана.

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