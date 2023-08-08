Британська влада запровадила нові санкційні обмеження, які пов'язані зі здатністю Росії отримувати військове обладнання іноземного походження. Увагу Великої Британії привернули десятки юридичних та фізичних осіб з різних країн, а також кілька російських компаній.
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Британія запровадила нові санкції
Загалом до нового санкційного списку від Великої Британії потрапили 22 фізичні та юридичні особи, які працюють в різних юрисдикціях й 3 російські компанії. Усі вони допомагають імпортувати електроніку для потреб армії агресора.
Російський ВПК треба позбавити можливостей виготовляти озброєння в обхід санкцій,
– наголосив очільник Офісу президента України.
Зокрема, санкцію торкнуться таких компаній:
- Turkik Union і Azu International. Це турецькі фірми, які займалися експортом мікроелектроніки;
- Компанія Aeromotus Unmanned Aerial Vehicles Trading LLC зі штаб-квартирою у Дубаї, ОАЕ. Ця фірма відповідала за постачання дронів для російської сторони.
Крім того, Британія запровадила санкції проти громадянина Словаччини та Швейцарії. Йдеться про Ашота Мкртичева та Ансельма Оскара Шмукі. Перший відповідав за посередництво в постачання зброї з КНДР до Росії та тоді як Шмукі є очільником офісу компанії DuLac Capital Ltd у Москві. Нові обмеження також стосуються компаній та фізичних осіб з Білорусі та Ірану.
Більше новин про санкції проти Росії та компанії:
- Нагадаємо, що російські багатії попри санкції колективного Заходу продовжують збільшувати свої капітали. Загальна сума їхнього збагачення, яке зафіксували після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, становить 34 мільярди доларів.
- Аналітики повідомили, що росіяни та білоруси намагаються відкривати бізнес в Україні навіть попри повномасштабну агресію Росію. Згідно з останніми даними, з 24 лютого 2022 року в Україні виявили 39 таких компаній. Більшість з них зареєстровані, як благодійні організації.