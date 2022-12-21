Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка во время дискуссии "Как украинская экономика пережила 2022 год", организованной Центром экономической стратегии. Бизнес 24 передает детали выступления чиновника.

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Как Минэкономики планирует поддерживать украинский бизнес в следующем году

По словам Качки, цель министерства на следующий год – увеличить объемы программ помощи украинскому бизнесу. Речь идет, в частности, о грантах в рамках инициативы "єРобота" и льготном кредитовании "Доступные кредиты 5-7-9%".

Тарас Качка заместитель министра экономики, торговый представитель Украины В условиях полномасштабной войны это наиболее действенные механизмы, которые позволят поддерживать экономическую деятельность общества. То есть говорится не об удешевлении продукции или выравнивании конкурентных преимуществ, а прежде всего о поддержании экономической активности людей.

Чиновник отметил, что задача Минэкономики – сделать все, чтобы во время войны люди думали о бизнесе, его развитии и создании новых рабочих мест. Поэтому механизмы государственных программ поддержки предприятий необходимы, чтобы общество не впадало в депрессию и не останавливалось.

Кроме того, Качка подчеркнул, что правительство в следующем году будет пытаться продолжить действие беспошлинных режимов со странами ЕС, США и Великобританией, по меньшей мере на период войны, ведь украинский бизнес нуждается и в такой поддержке.

К слову, также Минэкономики в 2023 году намерено активно работать над расширением украинского экспорта. Речь идет о разблокировании черноморских портов, в частности, Николаева, а также развитии инфраструктуры на Западе Украины, с чем бизнесу уже готовы помогать международные финансовые организации, в частности ЕБРР.

Тарас Качка заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Свобода навигации, свобода транспорта – это то, к чему мы стремимся. Ситуация, когда должны договариваться о гарантиях безопасности по тому или иному маршруту, – это нонсенс и пример того, как войны вмешиваются в торговлю.

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