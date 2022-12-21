Про це заявив заступник міністра економіки та торговий представник України Тарас Качка під час дискусії "Як українська економіка пережила 2022 рік", організованої Центром економічної стратегії. Бізнес 24 передає деталі виступу посадовця.

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Як Мінекономіки планує підтримувати український бізнес наступного року

За словами Качки, мета міністерства на наступний рік – збільшити обсяги програм допомоги українському бізнесу. Йдеться, зокрема, про гранти у межах ініціативи "єРобота" та пільгове кредитування "Доступні кредити 5-7-9%".

Тарас Качка заступник міністра економіки, торговий представник України В умовах повномасштабної війни це найдієвіші механізми, які дозволять підтримувати економічну діяльність суспільства. Тобто мовиться не про здешевлення продукції чи вирівнювання конкурентних переваг, а передусім про підтримку економічної активності людей.

Посадовець зауважив, що завдання Мінекономіки – зробити все, аби під час війни люди думали про бізнес, його розвиток та створення нових робочих місць. Тому механізми державних програм підтримки підприємств необхідні, аби суспільство не впадало у депресію та не зупинялось.

Окрім цього, Качка підкреслив, що уряд наступного року намагатиметься продовжити дію безмитних режимів з країнами ЄС, США та Великою Британією щонайменше на період війни, адже український бізнес потребує й такої підтримки.

До слова, також Мінекономіки у 2023 році має намір активно працювати над розширенням українського експорту. Йдеться про розблокування чорноморських портів, зокрема Миколаєва, а також розвиток інфраструктури на Заході України, з чим бізнесу вже готові допомагати міжнародні фінансові організації, зокрема ЄБРР.

Тарас Качка заступник міністра економіки, торговий представник України Свобода навігації, свобода транспорту – це те, чого ми прагнемо. Ситуація, коли повинні домовлятися про гарантії безпеки за тим чи іншим маршрутом, – це нонсенс й приклад того, як війни втручаються у торгівлю.

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