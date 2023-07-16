Профессиональный успех зависит не только квалификации и умений, но и способности работать в коллективе и понимать других. Например, можно упомянуть о том, как замечать и понимать различные невербальные знаки, подтексты, а также какую стратегию поведения выбрать для достижения наилучшего результата. Дебора Лю определила 4 главных правила для "прочтения комнаты".

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Ставить себя на место других людей

Дебор Лю заявила, что со временем она научилась воспринимать и понимать точку зрения других людей. При этом это не зависело от того, насколько это мнение отличается от его собственного.

Бизнесвумен подчеркнула, что следует "пересматривать" свои взгляды и действия с точки зрения другого человека. В процессе может оказаться, что некоторые ваши шаги человек просто воспринимал не так, как вам хотелось бы.

Поймите, что мотивирует человека

Без понимания мотивации вашего собеседника очень трудно корректно интерпретировать его реакции. По словам Деборы Лю, она знала коллег, которые стремились всем нравиться или чувствовали, что не успевают за другими, и делали все, чтобы получить повышение. Именно поэтому понимание того, что управляет человеком, помогает решать проблемы.

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Осознайте собственные предубеждения

На поведение и решения людей всегда влияет их опыт, на основе которого формируются определенные предубеждения. В частности, с использованием этого фактора человек оценивает и ситуации, связанные с профессиональной деятельностью. Поэтому следует быть очень осторожными, чтобы не перенести свои предубеждения на других.

Используйте язык собеседника

Язык – это главный способ для коммуникаций. Однако в разных компаниях, отделах или командах чаще всего используют сленг и другие языковые конструкции по-разному. Более того, это касается и регионов стран.

Именно поэтому очень важно научиться говорить на вашем собеседнике. В частности это поможет сократить дистанцию и лучше наладить связь.