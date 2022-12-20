Среди других инвесторов в раунде – Artesian, Joint Journey, Brinc Limited, "Фармак" и другие. В комментарии изданию AIN команда стартапа уточнила, что деньги от российского Runa Capital удалось привлечь еще в январе этого года, до полномасштабного вторжения России в Украину, а сам инвестиционный раунд длился долго, почти год.

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Чем занимается Altris AI

Основанный в 2017 году в Украине, Altris AI ныне базируется в США. Стартап стремится помочь людям бороться против заболеваний глаз при поддержке инновационных технологий. Искусственный интеллект Altris способен идентифицировать, локализовать и количественно определить патологии или патологические признаки при заболеваниях макулы и сетчатки глаза.

В стартапе утверждают, что их SaaS-платформа на основе 5 миллионов оптических когерентных томографий уже обнаружила и интерпретировала более 100 патологий и патологических признаков, в частности возрастную дегенерацию желтого пятна, глаукому и хориоидальный невус.

К слову, платформу уже используют более 30 клиник. Кроме того, компания имеет бесплатное образовательное приложение, насчитывающее более 11 тысяч активных пользователей среди офтальмологов и оптометристов.

Altris AI также сотрудничает с глобальными дистрибьюторами OCT и производителями медицинского оборудования, включая Topcon Healthcare, Optopol и Huvitz. К слову, привлеченные средства стартап намерен потратить на масштабирование на мировой рынок офтальмологии объемом 58 миллиардов долларов.

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Что известно о российском инвесторе

Runa Capital, возглавивший раунд инвестиций Altris AI, позиционирует себя как международный фонд с представительствами в США, Германии, Великобритании и Люксембурге. Однако, как отмечает издание AIN, это российский фонд, основанный в 2010 году Дмитрием Чихачевым, Сергеем Белоусовым и Ильей Зубаревым.

Правда, 4 марта 2022 года Runa Capital публично осудил войну России против Украины, назвав полномасштабное вторжение "разрушительным и несправедливым".

Относительно части нашей команды, которая родилась в России, нам стыдно, мы осуждаем агрессию и считаем, что эта война катастрофическая как для украинского, так и для российского народа, и всех тех, кого она коснулась по всему миру,

– заявили в фонде.

К слову, офис Runa, расположенный на Цветном бульваре в столице страны-агрессора, на сайте фонда не упоминается, а в Google определяется, как "временно закрыт".

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