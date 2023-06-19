В целом бум начался после удачного запуска ChatGPT. В результате инвесторы сфокусировали внимание на ценных бумагах компаний, которые могли бы поспособствовать развитию этой технологии.

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Искусственный интеллект помог миллиардерам

В частности, всемирно известно, компании уже зафиксировали существенное подорожание акций на бирже. Среди главных победителей Meta и Nvidia, достигших трехзначных приростов. Искусственный интеллект стал катализатором для таких техгигантов на фондовом рынке:

Microsoft;

Материнская компания Google – Alphabet;

Oracle.

Как изменилось состояние миллиардеров

Это помогло основателям компаний, которые в начале 2023 года уже были одними из самых богатых людей мира, стать еще богаче. К примеру, капитал основателя компании Meta Марка Цукерберга вырос более 57 миллиардов долларов, согласно данным Bloomberg. Акции корпорации с начала года подорожали на 134%.

В то время как основатель компании Oracle Ларри Эллисон благодаря буму вокруг искусственного интеллекта зафиксировал увеличение собственного состояния, а также впервые обогнал Билла Гейтса в рейтинге богачей. Капитал бизнесмена вырос почти на 47 миллиардов долларов в 2023 году.

Билл Гейтс также продолжает накапливать богатство. Речь идет о росте его капитала на 24 миллиарда долларов с начала года благодаря акциям Microsoft. Напомним, что миллиардер недавно впервые за несколько лет посетил Китай.