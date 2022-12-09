Таким образом, все пятеро детей Бернара Арно в настоящее время занимают руководящие должности в компаниях группы люксовых брендов LVMH. Отмечается, что назначение старшего наследника богача позволит семье миллиардера укрепить контроль над активами как Christian Dior SE, так и LVMH.

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Бернар Арно усиливает "наследственность" собственного бизнеса

Как пишет издание Reuters, Christian Dior SE – зарегистрированная на французской бирже компания, владеющая большой долей акций семьи Арно в LVMH, – крупнейшей в мире группе модных брендов класса люкс. Холдингу принадлежит около 41% акционерного капитала LVMH и 56% права голоса, что делает его самым крупным акционером компании.

За последнее десятилетие Антуан Арно был исполнительным директором элитного бренда Berluti, известного своей обувью из полированной кожи стоимостью более 2 тысяч долларов, а также главой итальянского бренда Loro Piana.

Отмечается, что назначение старшего наследника Бернара Арно на должность исполнительного директора Dior является логическим следствием изменения юридической структуры собственности инвестиций семьи миллиардера, призванной обеспечить длительный контроль династии над LVMH.

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Наследники Бернара Арно на руководящих должностях

К слову, 45-летний Антуан и его 47-летняя сестра Дельфина, дети Бернара Арно от первого брака, ныне остаются в составе совета директоров группы LVMH. Единственная дочь миллиардера также является вице-президентом дома моды Louis Vuitton.

30-летний Александр Арно в настоящее время занимает должность исполнительного директора Tiffany & Co, а Фредерик Арно, 27 лет, является генеральным директором TAG Heuer. Самый молодой в семье, 24-летний Жан, возглавляет отдел маркетинга и разработки часовой продукции бренда Louis Vuitton.

Напомним, что 8 декабря семья Арно обогнала Илона Маска в списке самых богатых людей мира и оказалась на первой позиции рейтинга с состоянием в 184,7 миллиарда долларов по версии Forbes. Правда, впоследствии основатель Tesla и новоиспеченный владелец Twitter вернул себе лидерство.

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