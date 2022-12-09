Таким чином, усі п'ятеро дітей Бернара Арно нині обіймають керівні посади у компаніях групи люксових брендів LVMH. Зазначається, що призначення найстаршого нащадка багатія дозволить родині мільярдера зміцнити контроль над активами як Christian Dior SE, так і LVMH.

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Бернар Арно посилює "спадковість" власного бізнесу

Як пише видання Reuters, Christian Dior SE – зареєстрована на французькій біржі компанія, що володіє великою часткою акцій родини Арно у LVMH, – найбільшої у світі групі модних брендів класу люкс. Холдингу належить близько 41% акціонерного капіталу LVMH та 56% права голосу, що робить його найбільшим акціонером компанії.

Впродовж останнього десятиліття Антуан Арно був виконавчим директором елітного бренду Berluti, відомого своїм взуттям з полірованої шкіри вартістю понад 2 тисячі доларів, а також головою італійського бренду Loro Piana.

Зазначається, що призначення найстаршого нащадка Бернара Арно на посаду виконавчого директора Dior є логічним наслідком зміни юридичної структури власності інвестицій сім'ї мільярдера, покликаної забезпечити довготривалий контроль родини над LVMH.

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Спадкоємці Бернара Арно на керівних посадах

До слова, 45-річний Антуан та його 47-річна сестра Дельфіна, які є дітьми Бернара Арно від першого шлюбу, нині залишаються у складі ради директорів групи LVMH. Єдина донька мільярдера також є віцепрезиденткою будинку моди Louis Vuitton.

30-річний Олександр Арно нині обіймає посаду виконавчого директора Tiffany & Co, а Фредерік Арно, 27 років, є генеральним директором TAG Heuer. Наймолодший у родині, 24-річний Жан, очолює відділ маркетингу та розробки годинникової продукції бренду Louis Vuitton.

Нагадаємо, що 8 грудня родина Арно обігнала Ілона Маска у списку найбагатших людей світу й опинилась на першій позиції рейтингу зі статками у 184,7 мільярда доларів за версією Forbes. Щоправда, згодом засновник Tesla й новоспечений власник Twitter повернув собі лідерство.

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