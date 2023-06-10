Сообщают, что стартапы все больше начинают сталкиваться с проблемами. Уже в следующем году может зафиксировать масштабную волну "капитуляций".

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Непростой период для стартапов

В частности, партнер компании Institutional Venture Partners заявил, что массовое вымирание стартапов продолжается. Бизнесмен также добавил, что в СМИ этот вопрос не слишком освещается.

Не обманывайтесь. Рынок изменился. Новости о финансировании получают много заголовков, о представлении на банкротство – меньше,

– объяснил свое мнение эксперт.

По его словам, стартапы "умирают тихо и медленно". Одна из причин – сокращение средств для инвестиций. Дело в том, что в 2021 году было зафиксировано в секторе венчурных капиталистов, когда стартапы получали безумные инвестиции. Скорее всего, среди них были бизнесы, которые по всей вероятности не должны получать финансирование.

Однако сейчас ситуация для стартапов выглядит по-другому. Едва ли не единственное исключение компании, связанные с искусственным интеллектом. В то же время, следует учитывать, что во время массовых инвестиций стартапы сумели сформировать определенные финансовые резервы.

Но деньги рано или поздно заканчивается и, вероятнее всего, если у молодых предпринимателей возникнут трудности, то вряд ли им удастся получить средства.