Из Twitter массово бегут рекламодатели

В Media Matters for America сообщили, что 50 из 100 крупнейших рекламодателей Twitter, потративших с 2020 года в сумме около 2 миллиардов долларов на рекламу в соцсети, в последние недели или объявили о прекращении рекламных компаний, или перестали размещать там рекламу.

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Согласно данным на 21 ноября, эти компании только в этом году вложили в рекламу более 750 миллионов долларов. Однако после прихода Илона Маска семь компаний сократили расходы на рекламу в Твиттере практически до нуля.

Кто ушел из Twitter

Публично заявили о прекращении размещения рекламы в соцсети: VW, Chevrolet, Chipotle Mexican Grill, Ford и Jeep.

VW, Chevrolet, Chipotle Mexican Grill, Ford и Jeep. "Тихо ушли" после прихода Маска в компанию: AMC Networks, AT&T, BlackRock, Chanel и Kellogg.

Обратите внимание! С 2020 года они принесли Twitter более 255 миллионов долларов дохода и почти 118 миллионов долларов вложили в рекламу на платформе этого года.

The Washington Post сообщила, что более трети ведущих рекламодателей Twitter не размещали рекламу на платформе в течение последних двух недель. К примеру, Jeep и Mars не делали этого с 7 ноября.

Почему рекламодатели уходят из Twitter

Основной причиной массового оттока рекламодателей стало опасение компаний относительно новой политики модерирования контента. Рекламодатели переживают, как это скажется на имидже их бренда. Так, например, директор одной из B2B-компаний сообщил о приостановлении в последние недели размещения рекламы в Твиттере, хотя раньше компания тратила на нее 750 тысяч долларов в месяц.

Он отметил, что после прихода Маска в кресло руководителя и владельца Twitter эффективность их рекламной кампании значительно упала. По его словам, это связано со снижением активности пользователей.

Следует заметить, что публичных прямых обвинений в сторону миллиардера не было, некоторые рекламодатели заявили, что снижение эффективности рекламы может быть связано с изменением количества пользователей на платформе. Но вместе с тем рекламодатели подчеркнули, что весь хаос с управлением Маском соцсетью "стоил их реальных денег".