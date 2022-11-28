З Twitter масово тікають рекламодавці
У Media Matters for America повідомили, що 50 зі 100 найбільших рекламодавців Twitter, які витратили з 2020 року в сумі близько 2 мільярдів доларів на рекламу в соцмережі, останніми тижнями або оголосили про припинення рекламних компаній, або припинили розміщувати там рекламу.
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Згідно з даними станом на 21 листопада, ці компанії тільки цього року вклали в рекламу понад 750 мільйонів доларів. Однак після приходу Ілона Маска сім компаній скоротили витрати на рекламу у Твіттер практично до нуля.
Хто пішов з Twitter
- Публічно заявили про припинення розміщення реклами у соцмережі: VW, Chevrolet, Chipotle Mexican Grill, Ford та Jeep.
- "Тихо пішли" після приходу Маска до компанії: AMC Networks, AT&T, BlackRock, Chanel та Kellogg.
The Washington Post повідомила, що більше третини провідних рекламодавців Twitter не розміщували рекламу на платформі протягом останніх двох тижнів. До прикладу, Jeep та Mars не робили цього з 7 листопада.
Чому рекламодавці йдуть з Twitter
Основною причиною масового відтоку рекламодавців стало побоювання компаній щодо нової політики модерування контенту. Рекламодавці переймаються, як це позначиться на іміджі їх бренду. Так, наприклад, директор однієї з B2B-компанії повідомив про призупинення в останні тижні розміщення реклами у Твіттер, хоча раніше компанія витрачала на неї 750 тисяч доларів на місяць.
Він зауважив, що після приходу Маска у крісло керівника та власника Twitter, ефективність їхньої рекламної кампанії значно впала. З його слів це пов'язано зі зниженням активності користувачів.
Варто зауважити, що публічних прямих звинувачень у бік мільярдера не було, деякі рекламодавці заявили, що зниження ефективності реклами можуть бути пов'язані зі зміною кількості користувачів на платформі. Але разом з тим рекламодавці підкреслили, що весь хаос з керуванням Маском соцмережею "коштував їх реальних грошей".