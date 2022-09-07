Отмечается, что самый резкий рост продаж был зафиксирован в феврале – сразу на 50%. При этом среди 10 фармацевтических компаний, которые заработали на продажах таких препаратов в первом полугодии больше всего, есть только одна украинская.

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Резкий рост продаж антидепрессантов в Украине

По словам генерального директора компании "Дарница" Андрея Обризана, у категории препаратов, которые используют для лечения ментального здоровья, есть большой потенциал для роста. Украинцы привыкли решать проблемы, связанные с ментальным здоровьем, самостоятельно.

Так, по исследованию Gradus Research, с начала полномасштабной войны россии против Украины, 57% украинцев испытали психические расстройства, и из них только 13% обращались за профессиональной медицинской помощью.

Руководители фармацевтических компаний отмечают, что чем дольше будут продолжаться военные действия, тем больше будут расти продажи антидепрессантов. Ожидается, что по итогам 2022 года объем продаж таких препаратов может составить около 1 миллиарда гривен. Эксперты предполагают, что если бы из страны не выехали несколько миллионов украинцев, продажи антидепрессантов выросли бы по меньшей мере на 70%.

Кто уже заработал на антидепрессантах больше всего

По данным консалтинговой компании "Бизнес-Кредит", за первое полугодие 2022 года лидерами по продажам антидепрессантов в Украине стали следующие компании:

"Фарма Старт" (Acino Group) – 102,9 миллиона гривен;

Lundbeck – 72,9 миллиона гривен;

Pfizer – 50 миллионов гривен;

Egis Pharmaceuticals – 31,5 миллиона;

Angelini Francesco – 29,8 миллиона;

Medochemie – 28,4 миллиона;

Rivopharm – 22,4 миллиона;

Teva Pharmaceutical Industries – 18,6 миллиона;

Farmlyga – 14,4 миллиона;

Sandoz – 14,4 миллиона гривен.

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