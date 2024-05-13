Конфликт между Польшей и Украиной

Под давлением стран-бунтовщиков, Еврокомиссия ввела запрет на импорт четырех украинских зерновых (пшеницы, рапса, кукурузы и подсолнечника), чтобы успокоить фермеров. Эмбарго начало действовать на территории:

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Болгарии;

Венгрии;

Польши;

Румынии;

Словакии.

Из-за этого на украинско-польской границе остановился не только транспорт с зерновыми, но и все продовольствие из Украины, в том числе и товары, экспортируемые в Польшу по долгосрочным контрактам. А весной 2023 года Польша ввела одностороннее зерновое эмбарго против Украины.

Польша не позволит украинскому зерну заполонить нас. Независимо от того, что решат чиновники Брюсселя, мы не откроем наши границы,

– заявил тогда премьер-министр наших соседей Матеуш Моравецкий.

Напомним! Эти события происходили на фоне выборов в польские органы местного самоуправления (7 и 21 апреля – первый и второй туры соответственно)

28 марта 2024 года правительства двух стран, а также представители аграрных ассоциаций в Варшаве начали конструктивный диалог по решению этой проблемы.

Вопрос разблокирования границ был ключевой темой переговоров премьер-министров Украины и Польши во время межправительственных украинско-польских консультаций, состоявшихся в Варшаве 28 марта, по результатам которых стороны отметили, что двусторонняя торговля должна быть сбалансированной и взаимовыгодной для сельскохозяйственных производителей в Украине и Республике Польша, и договорились принять дальнейшие шаги в поиске взаимовыгодных решений. Министерство продолжает принимать, в пределах компетенции, меры по урегулированию ситуации путем активного диалога на всех уровнях с польскими партнерами,

– прокомментировали в МИД для The Ukrainian Review.

Этот разговор имел свой результат, ведь 29 апреля 2024 года стало известно о разблокировании последнего пункта пропуска "Рава-Русская – Гребенное".

Конкуренты ли Польша и Украина

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета рассказал, что поляки требовали от Украины самостоятельно отказаться от транспортировки по территории их страны, хотя мы почти год не осуществляем реализацию на рынке Польши зерновых культур определенного перечня. Это ключевой вопрос, который стоял еще с апреля 2023 года.

На его взгляд, ситуация, которая сложилась – это скорее внутренние моменты, противостояния между фермерами и польскими властями. Украина не препятствует полякам.

Денис Марчук Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета А разговоры, что что-то там нелегально оседает... Мы не видели никаких фактов. Это же не иголка в стоге сена, чтобы потеряться. Кроме того, мы выступали за то, что вы можете сопровождать транзитные автомобили, которые пересекают границу. были протесты на границе с Литвой, потом с Германией, ничего не обнаружили. Главное – нужно найти взаимопонимание между польскими властями и оппозиционными силами.

Он добавил, что те, кто сейчас протестует, как бы обращаются к польским властям, почему их не пригласили – это очень заполитизированный внутри самой Польши вопрос. Сейчас все могу подогреваться из-за предстоящих выборов в Европарламент и российской агентуры.

Геннадий Радченко Советник председателя Польско-украинской хозяйственной палаты В этой игре есть прежде всего избирательный аргумент. Фермеры контролируют более 8% избирателей. Избиратели на селе - это преимущественно правый электорат. Правила демократии не позволяют применять жесткие действия к ним, даже когда они блокируют границу с Украиной. С другой стороны правительство признает обоснованность требований протестующих даже несмотря на то, что эксперты говорят, что украинский фактор – это не то, что слишком влияет на цены в Польше.

Стоит отметить, что очень большое значение имеет российское зерно и другая агропродукция, которая идет в Европу. Украинские же сельхозтовары стали жертвой черного PR.

Здесь в Варшаве говорят, что украинская агропродукция выращивается не по европейским нормам, экспорт идет неконтролируемо, но все это не является правдой. Однако местные "медиаподхватывают" именно такую позицию, несмотря на то, что зерновой конфликт негативно влияет и на экономику Польши. Нужно разговаривать, нужно разрушать эти мифы,

– сказал Радченко.

Он добавил, что украинских аграрный сектор намного эффективнее, чем европейский. В этих условиях Европе нужно определиться: агросектор – это традиция, или это бизнес. В Украине это бизнес, а в Европе сейчас это выглядит как традиция. Возникает вопрос реформирования европейского сельского хозяйства с учетом продовольственной безопасности.

Степан Чернявский Народный депутат Украины, Заместитель председателя комитета по аграрной политике и земельным отношениям По моему мнению, основная причина конфликта – опасения конкуренции со стороны украинской аграрной продукции. В то же время этот вопрос был разъяснен на переговорах и доказано цифрами, что Украина не является конкурентом, а является партнером. Когда правительство и представители польских ассоциаций фермеров увидели цифры, которые мы привели, они увидели, что это будет выгодно и для фермеров, и особенно для переработчиков, потому что Украина будет давать свое сырье. Этот конфликт начал решаться шаг за шагом. Нашли решение для этой проблемы – в частности, запрет российского экспорта в Польшу и другие страны Европы.

Причины конфликта между странами

Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины объяснил, что есть 4 глобальных причины зернового конфликта между Польшей и Украиной.

Михаил Непран Первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Причины конфликта – звезды сошлись не в пользу Украины. Первая звезда, конечно – начало войны и блокирование портов, через которые шло 70% экспорта аграрного зерна Украины. В результате 2022 года было понимание, что у наших аграриев на руках 13 млн тонн зерновых, которые необходимо срочно вывезти. Потому что если они еще год полежат, то просто сгниют и пропадут. Это было большое давление, которое заставляло искать пути.

Второй "звездой" он назвал отсутствие контроля за зерном. Был большой поток зерна, который нужно было срочно продать, а европейцы сняли с нас квоты. Тогда мы всколыхнули не только польский, но и европейский рынок зерна – для нас это была срочная необходимость. Нужен был более жесткий контроль.

В-третьих, польский агробизнес оказался неконкурентоспособным по сравнению с украинским. Польша – это мелкие крестьянские фермерские хозяйства, средний размер которых 100 – 200 гектаров. А у нас 3, 5, 10, 50, 100 тысяч гривен. У нас – аграрно-индустриальный бизнес,

– добавил он.

На его взгляд, главным фактором является политика. Россияне тратят в Польше колоссальные деньги это может быть причиной, почему высыпалось украинское зерно. С экономической точки зрения это не имело никакого смысла, потому что потерянное зерно было компенсировано. Это была акция российских спецслужб, которая должна была вызвать негативную реакцию в Украине и рассорить два народа.

