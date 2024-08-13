В яку компанію проінвестував ЄБРР
Загальна запланована сума для фінансування складає 16 мільйонів доларів. Інвестування має відбуватися у компанію SeeTree з Ізраїлю.
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Поки що була вкладена частина – 5 мільйонів доларів. Ціллю стали привілейовані акції типу "С".
Метою інвестування є відкриття дочірнього відділення ізраїльської компанії в Україні. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), завдяки цим інвестиціям, отримає 13,6% акцій SeeTree.
Проєкт реалізується в межах Програми венчурних інвестицій, яка охоплює і територію України. Йдеться про VCIP III.