В яку компанію проінвестував ЄБРР

Загальна запланована сума для фінансування складає 16 мільйонів доларів. Інвестування має відбуватися у компанію SeeTree з Ізраїлю.

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Поки що була вкладена частина – 5 мільйонів доларів. Ціллю стали привілейовані акції типу "С".

Метою інвестування є відкриття дочірнього відділення ізраїльської компанії в Україні. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), завдяки цим інвестиціям, отримає 13,6% акцій SeeTree.

Проєкт реалізується в межах Програми венчурних інвестицій, яка охоплює і територію України. Йдеться про VCIP III.

Довідка: SeeTree – ізраїльська компанія, що займається розробкою програмного забезпечення для моніторингу стану здоров'я і продуктивності дерев. Заснована була ще у 2017 році. Станом на зараз, SeeTree є лідером у сфері сільськогосподарських технологій. Клієнтська база цієї компанії охоплює країни з усього світу.