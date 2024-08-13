В какую компанию проинвестировал ЄБРР

Общая запланированная сумма для финансирования составляет 16 миллионов долларов. Инвестирование должно происходить в компанию SeeTree из Израиля.

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Пока была вложена часть – 5 миллионов долларов. Целью стали привилегированные акции типа "С".

Причиной инвестирования является открытие дочернего отделения израильской компании в Украине. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), благодаря этим инвестициям, получит 13,6% акций SeeTree.

Проект реализуется в рамках Программы венчурных инвестиций, которая охватывает и территорию Украины. Речь идет о VCIP III.

Справка: SeeTree – израильская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для мониторинга состояния здоровья и производительности деревьев. Основана была еще в 2017 году. По состоянию на сейчас, SeeTree является лидером в сфере сельскохозяйственных технологий. Клиентская база этой компании охватывает страны со всего мира.