При цьому, 29% бізнесів уже працюють на іноземних ринках. Про це свідчать результати опитування Європейської бізнес асоціації (EBA), в якому взяли участь 105 представників малого та середнього бізнесу програми Unlimit Ukraine.

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Результати опитування

Загалом 59% респондентів заявили, що вже працюють або планують розширювати діяльність за кордон. Водночас, 39% опитаних підприємців наразі взагалі не зацікавлені у виході на міжнародні ринки.

Як зазначають в EBA, розширення географічної присутності допомогло б малому та середньому бізнесу частково покрити фінансові втрати та ризики, спричинені унаслідок повномасштабної війни.

Так, 25% опитаних повідомили про відсутність будь-яких фінансових резервів, 11% заявили про фінансову подушку, якої вистачить на місяць, 28% – на кілька місяців, а 17% – на пів року. Ще 14% МСБ мають резерви на рік і більше.

За власними оцінками малих та середніх підприємств, їхні фінансові втрати унаслідок повномасштабного вторгнення Росії нині становлять:

до 10 тисяч доларів – 33% опитаних;

від 10 до 50 тисяч доларів – 23%;

від 50 до 100 тисяч доларів – 15%;

понад 100 тисяч доларів – 14%.

Про відсутність фінансових втрат, разом з тим, повідомили 10% підприємців.

Обмеження роботи

За результатами опитування, у повному обсязі нині працюють лише 39% малих та середніх бізнесів. Взагалі припинили діяльність 11% підприємств. Ще 50% працюють частково, з тими чи іншими обмеженнями, зокрема:

30% обмежили географію діяльності;

19% працюють винятково в онлайні;

16% закрили частину торгових точок або відділень.

Водночас, 43% опитаних МСБ виплачують зарплати своїм співробітникам у повному обсязі. При цьому, 18% підприємств скоротили заробітну плату, а 9% – відправили персонал або його частину у неоплачувані відпустки. До звільнень та скорочень працівників вдались 13% опитаних.

До чого готується малий та середній бізнес

В EBA підкреслюють, що напередодні зими малий та середній бізнес найбільше готується до перебоїв з постачанням води, газу, електроенергії, ударів росіян по критичній інфраструктурі, транспортній мережі та підприємствам, а також перебоїв зі зв'язком та інтернетом.

Зокрема, підприємці закуповують обладнання для автономного опалення та електропостачання, налагоджують резервні канали зв'язку, утеплюють або ж консервують деякі приміщення тощо. Крім того, бізнес запасається матеріалами та продукцією, запроваджує дистанційну роботу для команд, готує сценарії релокації або евакуації власних співробітників.