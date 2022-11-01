При этом 29% бизнесов уже работают на иностранных рынках. Об этом свидетельствуют результаты опроса Европейской бизнес ассоциации (EBA), в котором приняли участие 105 представителей малого и среднего бизнеса программы Unlimit Ukraine.

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Результаты опроса

В целом 59% респондентов заявили, что уже работают или планируют расширять деятельность за границу. В то же время 39% опрошенных предпринимателей пока что вообще не заинтересованы в выходе на международные рынки.

Как отмечают в EBA, расширение географического присутствия помогло бы малому и среднему бизнесу частично покрыть финансовые потери и риски, вызванные полномасштабной войной.

Так, 25% опрошенных сообщили об отсутствии каких-либо финансовых резервов, 11% заявили о финансовой подушке, которой хватит на месяц, 28% – на несколько месяцев, а 17% – на полгода. Еще 14% МСБ имеют резервы на год и больше.

По собственным оценкам малых и средних предприятий, их финансовые потери в результате полномасштабного вторжения России в настоящее время составляют:

до 10 тысяч долларов – 33% опрошенных;

от 10 до 50 тысяч долларов – 23%;

от 50 до 100 тысяч долларов – 15%;

свыше 100 тысяч долларов – 14%.

Об отсутствии финансовых потерь, вместе с тем, сообщили 10% предпринимателей.

Ограничения работы

По результатам опроса, в полном объеме сейчас работают только 39% малых и средних бизнесов. Полностью прекратили деятельность 11% предприятий. Еще 50% работают частично, с теми или иными ограничениями, в частности:

30% ограничили географию деятельности;

19% работают исключительно в онлайне;

16% закрыли часть торговых точек или отделений.

В то же время 43% опрошенных МСБ выплачивают зарплаты своим сотрудникам в полном объеме. При этом 18% предприятий сократили заработную плату, а 9% – отправили персонал или его часть в неоплачиваемые отпуска. К увольнениям и сокращениям работников прибегли 13% опрошенных.

К чему готовится малый и средний бизнес

В EBA подчеркивают, что в преддверии зимы малый и средний бизнес больше всего готовится к перебоям поставок воды, газа, электроэнергии, ударам россиян по критической инфраструктуре, транспортной сети и предприятиям, а также перебоям со связью и интернетом.

В частности, предприниматели закупают оборудование для автономного отопления и электроснабжения, налаживают резервные каналы связи, утепляют или консервируют некоторые помещения и тому подобное. Кроме того, бизнес запасается материалами и продукцией, вводит дистанционную работу для команд, готовит сценарии релокации или эвакуации своих сотрудников.