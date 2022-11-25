Такі дані опублікувала Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC). Видання CNBC повідомляє, що Баффет, починаючи з 2006 року, щороку робить пожертвування в одні й ті ж п'ять благодійних організацій.
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Однак цього тижня інвестор вперше зробив велику пожертву вдруге за рік. Нагадаємо, що у червні цьогоріч він вже передавав понад 14 мільйонів паперів Berkshire Hathaway на благодійність.
В які фонди Баффет перерахував гроші
- 1,5 мільйона паперів були направлені у фонд Susan Thompson Buffett Foundation, названий на честь покійної дружини Баффета.
- 300 тисяч акцій отримали фонди Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation та NoVo Foundation, якими керують діти інвестора.
Які акції Баффет пожертвував на благодійність
Мільярдер конвертував 1,6 тисячі акцій Berkshire Hathaway класу A, які дають право голосу та 2,4 мільйона акцій класу B, котрі дають право на дивіденди.