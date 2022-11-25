Такі дані опублікувала Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC). Видання CNBC повідомляє, що Баффет, починаючи з 2006 року, щороку робить пожертвування в одні й ті ж п'ять благодійних організацій.

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Однак цього тижня інвестор вперше зробив велику пожертву вдруге за рік. Нагадаємо, що у червні цьогоріч він вже передавав понад 14 мільйонів паперів Berkshire Hathaway на благодійність.

В які фонди Баффет перерахував гроші

1,5 мільйона паперів були направлені у фонд Susan Thompson Buffett Foundation, названий на честь покійної дружини Баффета.

300 тисяч акцій отримали фонди Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation та NoVo Foundation, якими керують діти інвестора.

Які акції Баффет пожертвував на благодійність

Мільярдер конвертував 1,6 тисячі акцій Berkshire Hathaway класу A, які дають право голосу та 2,4 мільйона акцій класу B, котрі дають право на дивіденди.

Зверніть увагу! Цього разу серед одержувачів пожертв від Баффета не опинився Фонд Білла та Мелінди Гейтс (Bill & Melinda Gates Foundation). Статки Баффета У CNBC зауважують, що навіть після останніх пожертв Баффет продовжує контролювати 31% голосів холдингу Berkshire. Цікавий факт! У 2010 році Баффет разом дав "Клятву дарування" (Giving Pledgе), пообіцявши, що 99% його активів будуть пожертвувані на благодійність за життя або вже після смерті. Згідно з вересневим рейтингом мільярдерів від Forbes , Уоррен Баффет посідає п'яту позицію зі статками у 97 мільярдів доларів.

, Уоррен Баффет посідає п'яту позицію зі статками у 97 мільярдів доларів. Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, інвестор Баффет посідає шосте місце в списку найбагатших людей світу зі статками 110,4 мільярда доларів. Також раніше видання Bloomberg повідомляло, що інвестиційна компанія Berkshire Hathaway Баффета випередила за ринковою вартістю Tesla. У 2022 році вартість активів Баффета збільшилася на 1,5 мільярда доларів, хоча через падіння ринків більшість інших учасників рейтингу зазнали збитків. Bloomberg зазначає, що статок Баффета був би значно більшим, якби не його благодійні пожертвування.

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