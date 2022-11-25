Такие данные опубликовала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC). Издание CNBC сообщает, что Баффет, начиная с 2006 года, ежегодно делает пожертвования в одни и те же пять благотворительных организаций.
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Однако на этой неделе инвестор впервые сделал пожертвование второй раз за год. Напомним, что в июне этого года он уже передавал более 14 миллионов бумаг Berkshire Hathaway на благотворительность.
В какие фонды Баффет перечислил деньги
- 1,5 миллиона бумаг были направлены в фонд Susan Thompson Buffett Foundation, названный в честь покойной супруги Баффета.
- 300 тысяч акций получили фонды Sherwood Foundation, The Howard G. Buffett Foundation и NoVo Foundation, управляемые детьми инвестора.
Какие акции Баффет пожертвовал на благотворительность
Миллиардер конвертировал 1,6 тысячи акций Berkshire Hathaway класса A, которые дают право голоса и 2,4 миллиона акций класса B, которые дают право на дивиденды.