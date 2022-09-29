Volkswagen розмістила майже 114 мільйонів привілейованих акцій Porsche за ціною 82,5 євро і залучила близько 9,4 мільярда євро. Інвесторами виступили суверенні фонди Катару, Норвегії, ОАЕ та інвестиційна компанія T. Rowe Price.

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Porsche стане одним із найдорожчих автовиробників світу

Ринкова вартість виробника люксових авто оцінена у межах розміщення в 75,2 мільярда євро. Таким чином, Porsche увійде до топ-5 автовиробників світу, обігнавши Mercedes-Benz Group AG.

Як і очікувалось, IPO Porsche стало найбільшим в історії Європи після первинного розміщення акцій Glencore Plc у 2011 році – тоді компанія залучила близько 10 мільярдів євро.

До слова, загалом VW, яка володіє 75% акцій Porsche, має намір залучити до 19,5 мільярда євро від їхнього продажу. Компанія заявила, що планує розділити майже половину доходів серед акціонерів Volkswagen у вигляді спеціальних дивідендів. Решта ж суми має допомогти профінансувати проєкти автоконцерну Volkswagen щодо: