Volkswagen разместила почти 114 миллионов привилегированных акций Porsche по цене 82,5 евро и привлекла около 9,4 миллиарда евро. Инвесторами выступили суверенные фонды Катара, Норвегии, ОАЭ и инвестиционная компания T. Rowe Price.
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Porsche станет одним из самых дорогих автопроизводителей мира
Рыночная стоимость производителя люксовых авто оценена в пределах размещения в 75,2 миллиарда евро. Таким образом, Porsche войдет в топ-5 автопроизводителей мира, обогнав Mercedes-Benz Group AG.
Как и ожидалось, IPO Porsche стало самым крупным в истории Европы после первоначального размещения акций Glencore Plc в 2011 году – тогда компания привлекла около 10 миллиардов евро.
К слову, всего VW, владеющая 75% акций Porsche, хочет привлечь до 19,5 миллиарда евро от их продажи. Компания заявила, что планирует разделить почти половину доходов среди акционеров Volkswagen в виде специальных дивидендов. Остаток суммы должен помочь профинансировать проекты автоконцерна Volkswagen касательно:
- перехода от производства традиционных авто на топливных двигателях к электромобилям;
- разработки новых технологий, в том числе беспилотных авто;
- создания нового бизнеса в сфере производства аккумуляторов для электрокаров.