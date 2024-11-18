Як зріс український експорт

Станом на 17 листопада Україна здійснила експорт на 36,3 мільярда доларів. Для порівняння, за підсумками минулого року, загалом було експортовано товарів на 36,2 мільярда доларів, повідомляє 24 канал з посиланням на Мінекономіки.

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Юлія Свириденко Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України На сьогодні український експорт товарів в грошовому еквіваленті перевищив результати, які ми мали за весь 2023 рік.

Як уточнює Свириденко, таких результатів вдалося досягти, завдяки:

відновленню виробництва в Україні;

прискоренню експорту нового врожаю.

Яка продукція експортується найбільше: