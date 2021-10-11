Акція відбулась 10 жовтня. На неї під будівлю парламенту прийшли орієнтовно понад 100 людей.

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У Грузії люди вимагали звільнення Саакашвілі

Видання "Інтерфакс-Україна" повідомило, що дещо понад 100 людей під наглядом поліції вимагали біля будівлі парламенту Грузії звільнення Саакашвілі з ув'язнення. Мітинг організувала партія партії "Закон і справедливість".

Лідерка партії Тако Чарквіані звернулась до присутніх та заявила, що влада незаконно утримує в ув'язненні п'ятого президента, і що "народ обов'язково його звільнить". Також вона заявила:

"Росія причетна до переслідування Саакашвілі;

корумпована влада Грузії повністю контролюються Росією;

затримання п'ятого президента відбулося також на вимогу Кремля".



На акції у Грузії люди вимагали звільнення Саакашвілі / Фото DW

Прихильники Міхеіла Саакавшілі зібралися також біля в'язниці у Руставі, де утримують п'ятого президента Грузії. Вони вимагали його звільнення з тюрми. Це відбулось на тлі повідомлення про погіршення стану здоров'я політика. Саме тому деякі люди просили його припинити голодування. На акції був навіть брат Саакашвілі.

Як і всі присутні тут, я дуже стурбований. Мішо, може хоча б на час ти зупиниш (голодування – 24 канал)... Зараз твоє здоров'я дуже важливе,

– заявив Давид Саакашвілі.

Ба більше, гендиректор телеканалу "Мтавар" Ніка Гварамія, один з адвокатів Саакашвілі, заявив, що вранці 11 жовтня буде домагатися зустрічі з підзахисним. Він висловив надію, що разом з політиком вони ухвалять "певні рішення у зв'язку з його станом". Він також запевнив, що вони не можуть діяти проти волі самого п'ятого президента.

Влада Грузії спростовує погіршення самопочуття політика

У Спеціальній пенітенціарній службі Мін'юсту Грузії, спростували інформацію про погіршення здоров'я Саакашвілі. У ніч на 11 жовтня там повідомили, що життєві показники в'язня в нормі та він, через голодування, перебуває під постійним наглядом медиків.

Не відповідає дійсності поширена ЗМІ інформація про те, що стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі погіршився. Він вживає призначені медикаменти. Стан його здоров'я на цю годину нормальний і життєві показники в нормі,

– повідомили у відомстві.

Там також наголосили, що його артеріальний тиск – 120 на 90, проте через глодування він "перебуває під постійним наглядом лікарів".

Коротко про ув'язнення та здоров'я Саакашвілі