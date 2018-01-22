Через покинутий напризволяще атракціон в Умані загинула дитина

У відомому дендропарку "Софіївка", що в Умані, дитячі розваги закінчились трагедією.

Школярі, гуляючи парком, вирішили скористатись неробочою канатною дорогою. Двоє хлопців заплутались у мотузках і почали задихатись, пишуть місцеві ЗМІ.

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Одного з них встигли доставити до реанімації, іншого – 12-річного Руслана – врятувати не вдалось.

У прокуратурі Черкаської області повідомляють, що після цього трагічного випадку розпочали досудове розслідування за статтею про службову недбалість.

Працівники дендропарку "Софіївка" не повністю демонтували неробочий атракціон, що призвело до нещасного випадку.

На цей час досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а також забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень,

– повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.