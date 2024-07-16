Інцидент трапився 16 липня. Чоловіка вдалося швидко дістати із води.

Дивіться також Падіння людей на колії метро в Києві: як із цим борються у світі та чи допоможуть захисні екрани

Що відомо про інцидент

Департамент цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА повідомив, що 16 липня рятувальники Чернігівської обласної рятувально-водолазної служби звернули увагу на дивну поведінку чоловіка на пішохідному мосту через річку Десна. Вони запідозрили, що той планує стрибнути у воду.

Рятувальники оперативно сповістили поліцію, екстрену медичну допомогу та вийшли на човні на чергування в районі пішохідного мосту. В результаті злагоджених дій було врятовано та доставлено на берег мешканця Чернігова 1981 року народження,

– повідомили в департаменті.

Поки що невідомо, у якому стані зараз перебуває чоловік та чому він хотів покінчити із життям.

Нагадаємо, що нещодавно подібний випадок трапився у Києві, однак він завершився трагедією. 25-річний чоловік стрибнув зі скляного пішохідно-велосипедного мосту у Києві та загинув на місці.